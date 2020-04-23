شكرا لقرائتكم خبر عن غرف عمليات المرور تتابع حركة السيارات بالطرق بعد توقعات الأرصاد الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد تحذيرات الأرصاد الجوية، حرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والتواجد المرورى الفعّال لأى طارئ والإخطار مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، وتهيب الإدارة العامة للمرور بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم ولن يتم إغلاق اى طريق إلا فى حالة انعدام الرؤية فقط وسط انتشار الخدمات المرورية.

وسيتم الدفع بخدمات مرورية إضافية فى الطرق التى تشهد انخفاضًا ملحوظًا للرؤية نتيجة الشبورة خلال الفترة المقبلة، من أجل عمليات تفويج السيارات، للحد من الكثافات المرورية التى تقع نتيجة انخفاض السرعات الضروري، وحرصا على سلامة المواطنين.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم الخميس، انخفاض بدرجات الحرارة ، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس معتدل نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح نشطة، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة.

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وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا بارد ليلا، وشبورة مائية صباحا والرياح معتدلة ، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح معتدلة ، وفى شمال الصعيد طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا والرياح معتدلة، ويشهد جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس، بالقاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجات، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 16 درجات، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 16 درجات، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجات، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجات، وأسوان العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة