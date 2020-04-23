شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا: مصر تركت الذروة وحاليًا بمرحلة الثبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور حسام حسنى رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، إن الأرقام فى مصر حاليًا تسير فى مرحلة الثبات فى أعداد المصابين بكورونا، حيث إننا فى الأسبوع الأخير أعداد الإصابة ثابتة إلى حد ما.

وتابع حسنى، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc الذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن هناك ارتفاعًا كبيرًا فى نسب تحول حالات الإصابة بفيروس كورونا من إيجابية إلى سلبية، بالإضافة إلى زيادة أعداد المتعافين من الفيروس، مشيرًا إلى أن مصر ستجرب كل الأدوية المعتمدة لمواجهة فيروس كورونا.

وواصل حسنى قائلاً، إن مصر تركت مرحلة الذروة فى الإصابة بفيروس الكورونا، ودخلت فى مرحلة الثبات.

من جانب آخر، قال الدكتور حسام حسني، إن كل رقم موجود يقلقنا ولكن الأرقام الجديدة مسئولية توعية مجتمعية، ولكي يقل العدد يجب أن يراعي الشعب إجراءات التوعية وهناك تهاون فردي من بعض الأفراد ويجب أن يعلمون أن خفض الأعداد مسئولية الجميع، قائلا: "نواصل جهودنا للحد من انتشار فيروس كورونا في مصر".

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وأشار الدكتور حسام حسني، أنه يجب التباعد المجتمعي والوعي الكامل بأن المرض سريع الانتشار ويجب مراعاة ذلك، كما أن المجتمع يجب أن يساعد الدولة في جهودها للحد من فيروس كورونا، موضحاً أن جزءا كبيرا من المجتمع يخاف من الكشف الطبي بسبب فيروس كورونا نسبة الوفيات في مصر بسبب ارتفاع الأعمار والأمراض المزمنة.

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، أن متوسط العزل في مصر 9 أيام فقط، وبعض الأحيان تصل إلى 5 أيام، كما أن الاكتشاف المبكر يساعد في تزايد معدلات الشفاء، ومصر تتبع بروتوكولات علاجية الأفضل في العالم والدليل نسب الشفاء.