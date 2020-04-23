شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: متوقع إصدار إذن قبول الإنشاء الخاص بمحطة الضبعة يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المتوقع إصدار إذن قبول الإنشاء الخاص بمشروع المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات خلال شهر يونيو المقبل من قبل هيئة الرقابة النووية والإشعاعية ليتم البدء فى وضع القواعد الخراسنية للمفاعلات.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن العمل داخل الموقع الضبعة يتم وفقا للجدول الزمنى، لافتاً إلى أن الخبراء الروس موجودين بالمحطة النووية بالضبعة و لم يغادروا مصر بسبب فيروس كورونا.

وقال المصدر، إن الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية و مدير مشروع الضبعة يعقدون اجتماعات دورية بشكل أسبوعى من خلال الفيديو كونفرنس.

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الجدير بالذكر أن محطة الضبعة هي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر، والتي سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة. وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بسعة 1.2 جيجاوات لكل منها، مُثبته مع مفاعلات 3+ VVER (مفاعلات الطاقة التي يتم تبريدها بالماء)، ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا للاتفاقية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات انتهت من الحصول على العديد من الموافقات البيئية والخاصة بالبنية التحتية وغيرها من الموافقات، علاوة على الانتهاء من السور الشبكى المحيط بالمحطة النووية، ومن المنتظر الحصول على إذن بدء الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.