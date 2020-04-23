شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: أخبرت حاكم جورجيا عدم موافقتى على فتح ولايته.. لم تستوف الشروط كلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب حول إعادة فتح البلاد إن حكام الولايات سيفتحون الاقتصاد مع الإبقاء على قواعد التباعد الاجتماعى وتبنى قواعد النظافة، وغيرها من الإجراءات الاحترازية، حتى لا يعود هذا الفيروس.

وأضاف فى المؤتمر اليومى حول جهود مكافحة كورونا: "إن الموت الذى حدث فى الولايات المتحدة لم يكن لينبغى أن يحدث لولا خروج هذا الفيروس.. وجميعكم تعلمون من أين خرج".

وأضاف أن خلية الأزمة أعطت الحكام الفرصة فى نهاية الشهر الماضى لإجراء الاختبارات وتطوير قدرتهم على إجرائها، موضحا أنه تحدث مع أندرو كومو، حاكم نيويورك، حول هذا الشأن، مؤكدا أنه سيتم تقديم المساعدة للولايات التى تحتاج مساعدة فى هذا الصدد. وقال إنه سوف يتم توفير الكثير من الاختبارات لولايات مثل كاليفورنيا خلال الأيام المقبلة.

Advertisements

وقال ترامب إنه أخبر حاكم جورجيا بريان كيمب أنه لا يوافق بشدة على قرار إعادة فتح الأعمال في الولاية. قائلا: "أعتقد أنه من السابق لأوانه". وأشار ترامب إلى أن جورجيا لم تفِ حتى الآن بمتطلبات دخول "المرحلة الأولى" من خطة البيت الأبيض لإعادة فتح البلاد

وأوضح ترامب أنه أخبر حاكم جورجيا أنه لا يتفق معه فى بعض إجراءات الفتح لأنها تعارض الإجراءات الآمنة، مشيرا إلى أن شعب الولاية كان رائعا، ولكنه أكد اختلافه مع الحاكم بريان كيمب.

وأشار إلى أنه لا يرغب فى رؤية صالونات الحلاقة والتجميل أن تفتح الآن بسبب قواعد التباعد، يمكن فتحها فى مرحلة ثانية، وأكد أنه سيتابع معه ولكن القرار قراره.