شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن سحارة سرابيوم بالإسماعيلية بعد افتتاح الرئيس محطة معالجة مياه السحارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم محطة معالجة مياه مصرف المحسمة وسحارة سرابيوم، التى تقع بالقرب من قرية سرابيوم التابعة لمركز ومدينة فايد جنوب الإسماعيلية.

واستمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل محطة معالجة مياه الصرف سحارة سرابيوم، واستفسر الرئيس عن تكلفة تشغيل المحطة شهريًا، ليرد مسئول المحطة قائلًا: "تكلفة تشغيل المحطة يوميًا 350 ألف جنيه".

ويقدم ”الخليج 365” 10 معلومات عن مشروع سحارة سرابيوم الذى يعد أكبر مشروع مائى أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس وقناة السويس الجديدة لنقل المياة إلى سيناء.

-يبلغ طول مشروع سحارة سرابيوم بطول 024 مترًا.

-يهدف مشروع سحارة سرابيوم إلى توفير مياه الرى من ترعة سيناء لرى نحو ٢٠٠ ألف فدان ويستهدف نقل مليون و٢٥٠ ألف متر مكعب من مياة مصرف المحسمة يومًيا لمعالجة مشكلة نقص مياة الرى.

- تساهم سحارة سرابيوم فى توصيل المياه شرق القناة لإقامة العديد من المشروعات الاقتصادية على محور قناة السوىس الجديدة وتوصيل مياة الرى للأهالى بمشروع قرىة الأمل 1 و2 شرق البحىرات.

-سحارة سرابيوم ستقضي تمامًا على تلوث بحيرة التمساح من مياة الصرف الصحى ويساهم فى الحفاظ على الثروة السمكية.

-يبلغ قطر سحارة سرابيوم الداخلى ما يقرب من 20 مترًا مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترًا محفورة تحت القناة الجديدة.

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-يبلغ قطر النفق الواحد فى سحارة سرابيوم 4 أمتار وعمقه 60 مترًا تحت منسوب سطح المياه وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترًا تحسبًا لأى توسعات أو تعميق مستقبلًا.

-يتم نقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيسى لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس وتمتد بطول سحارة سرابيوم تحت القناة القديمة لتعبر منطقة تجمع بين القناتين القديمة والجديدة وتمر بسحارة سرابيوم الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا وترعة التوسع شمالًا.

- يبلغ عمق سحارة سرابيوم تحت الأرض 120 مترًا.

- تم انشاء مسار لمصرف المحسمة بطول 14 كيلو ونصف في اتجاه سحارة سرابيوم كما تم عمل رافعات للمياه لتصل إلي شرق القناة من خلال بيارات أسفل قناة السويس لتصل لمحطة المعالجة الثلاثية شرق القناة لاستخدامها في زراعة 50 ألف فدان شرق القناة.

- تقوم سحارة سرابيوم بري من 70 إلى 100 ألف فدان.







