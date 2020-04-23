شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: نوفر أجهزة تنفس لإسبانيا والمكسيك.. وزعماء الدول أشادوا بتعاملنا مع الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لم تشهد مثل هذا الفيروس من قبل، مشيرا إلى أن الولايات تطبق سياسة احتواء جيدة.

وأضاف فى المؤتمر اليومى لفريق عمل البيت الأبيض لمواجهة كورونا، أنه تم تصنيع آلاف أجهزة التنفس الصناعى، مشيرا إلى أنه تلقى الكثير من المكالمات الهاتفية من زعماء العالم الذين يرغبون فى الحصول على البعض منها، ونحن سنوفرها لهم، ومن هذه البلدان إسبانيا والمكسيك، قائلا "نحن ملوك أجهزة التنفس".

وأشار إلى أن الزعماء أشادوا بطريقته فى حل الأزمة وأوامره بتصنيع الأجهزة.

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وهاجم الرئيس وسائل الإعلام الأمريكية مرة أخرى لعدم نقلهم أخبار حول أجهزة التنفس، والعمل العظيم الذى قام به فى هذا الشأن، قائلا إنهم لا ينشرون أبدا أخبار جيدة وإيجابية عنه.

وقال ترامب، إن الدكتور انتونى فاوتشى، خبير الأوبئة، أكد أنه لو لم نقم بإغلاق البلاد أمام الصين لكان الآلاف ماتوا.

وحول فتح البلاد، قال إن حكام الولايات سيفتحون الاقتصاد مع الإبقاء على قواعد التباعد الاجتماعى وتبنى قواعد النظافة وغيرها من الإجراءات الاحترازية، حتى لا يعود هذا الفيروس.

وتابع ترامب، إن الموت الذى حدث فى الولايات المتحدة لم يكن لينبغى أن يحدث لولا خروج هذا الفيروس "وجميعكم تعلمون من أين خرج."