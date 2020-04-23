شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم الجيش الليبي يعلن القبض على إرهابى مصري مقرب من هشام عشماوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الأربعاء، استهداف مجموعات إرهابية في عين زارة جنوب طرابلس وقتل 7 عناصر خطرة.

كشف المسماري في مؤتمر صحفي في بنغازي، عن تمكن الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الليبي من القبض على إرهابي مصري في طرابلس يدعى محمد محمد السيد وهو مساعد هشام عشماوي، وتم ترحيله إلى بنغازي، لافتا إلى أن الارهابى المذكور شارك فى عمليات إرهابية لتفجير الكنائس في مصر.

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كما أشار المسماري إلى نجاح الجيش الليبى في القضاء على 8 مرتزقة سوريين في منطقة القرة بوللي وأسر إرهابي خطير من مدينة زليتن، مشددا على أن الجماعات الإرهابية تستخدم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج لتحقيق مآربها في ليبيا.