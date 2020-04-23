شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يهاجم "واشنطن بوست" لنقلها تصريحا عن موجة ثانية من كورونا فى الخريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: "إن أعداد الإصابات الإيجابية بفيروس كورونا بدأت تنخفض، ونحن نسير فى الاتجاه الصحيح"، معتبرا أن المنحنى بدأ يتسطح، وهذا يجعلنا فى وضع نفتح البلاد بطريقة تدريجية وآمنة.

وأضاف فى المؤتمر اليومى لفريق عمل البيت الأبيض لمواجهة كورونا أن هناك لبسا حدث عندما قال الدكتور روبرت ريدفيلد بشأن التحذير من ضرب كوفيد 19 والإنفلونزا معا فى الخريف المقبل، ودعا الدكتور لشرح وجهة النظر لطمأنة الناس بشأن فتح البلاد.

وقال ترامب إن روبرت ريدفيلد، مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: "تم اقتباسه بالكامل خطأ"، قائلاً إنه ستكون هناك موجة ثانية من فيروسات التاجية في الخريف. وقال ترامب إن عنوان واشنطن بوست كان "غير دقيق على الإطلاق.. كما أقول إنها أخبار زائفة".

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وقال الدكتور ريدفيلد إن الوضع سيكون مختلفا لأن الأمريكيين سيتبعون ممارسات صحية أكثر أمنا وسيتبعون إجراءات التباعد الاجتماعى التى تضمن عدم تأثر الكثير منهم.

وبسؤاله عما كتب فى واشنطن بوست، قال إن المسألة التى أوضحتها هى أكثر صعوبة لأننا ربما نواجه فيروسين فى وقت واحد، حيث ضرب كورونا بعد انتهاء موسم الإنفلونزا، ولكن بحلول الخريف المقبل ربما يضرب الاثنين معا، مطالبا الشعب الأمريكى بالتقيد والالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ لقاحات الأنفلونزا.

وأكد ترامب إن اقتباس الدكتور تم بشكل خاطئ، من قبل واشنطن بوست، موضحا أنه تمت مطالبتها بتغيير العنوان، ولكن لم يحدث ، واصفا إياها بالأخبار المزيفة.