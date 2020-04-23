شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجهاز المركزى للتعمير: الرئيس وجه بإنشاء مجمعات متكاملة فى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن المخطط الاستراتيجى الذى قاله الرئيس السيسى لتنمية سيناء قارب على الانتهاء، مشيرا إلى أن الجهاز المركزى للتعمير يقوم بعمل 230 مشروعا بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى والمشروعات التى تعمل بها فى سيناء عبارة عن تنفيذ الكبارى والعديد من المشروعات الزراعية فى سيناء، مؤكدا أن الرئيس السيسى كلف بإنشاء مجمعات متكاملة فى سيناء.

وتابع نصار، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج من مصر المذاع على قناة cbc والذى يقدمه الإعلامى عمرو خليل، أن الجهاز قام بتنفيذ أكثر من 5 آلاف وحدة سكنية بدوية فى سيناء، بالإضافة إلى أن مشروعات التنمية قامت بشمال ووسط وجنوب سيناء والهدف من ذلك هو دفع عجلة التنمية فى سيناء، مشيرا إلى أن معظم المزارع النموذجية تتم فى وسط سيناء لأنها منطقة صالحة للزراعة.

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من جانب آخر، قال الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الرئيس السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية وهو مهتم بالأمن الغذائي والزراعة بالتوازي مع التجارة .

وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بتبطين الترع لتوفير مليار متر من المياه وتحويل الري إلى الوسائل المتطورة بدل من الري بالغمر. وأكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين أنه قام بأول تجربة لزراعة القمح في سيناء وكانت رسالة الماجستير الخاصة به.

وأشار إلى أن هناك 170 ألف فدان منزرعة في سيناء بمختلف المحاصيل، و100 ألف فدان جاهزة للزراعة في سيناء، موضحا أن تكلفة محطة معالجة مياه مصرف المحسمة تبلغ 15 مليار جنيه، أن مساحة القمح في مصر 3.4 مليون فدان من المتوقع أن توفر 9 ملايين طن من القمح، مناشدا المزارعين بتوريد كمية أكبر من محصول القمح وعدم تخزينه.