شكرا لقرائتكم خبر عن عائلة عالم الفيزياء الراحل ستيفين هوكينج تتبرع بجهازه التنفسي.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرعت عائلة عالم الفيزياء الراحل ستيفين هوكينج بجهازه التنفسى الصناعي لمستشفى في كامبريدج للمساعدة في علاج مرضى فيروس كورونا.

وقالت لوسي ابنة هوكينج إن مستشفى رويال بابورث قدم خدمات طبيبة جليلة إلى أبيها قبل وفاته، حيث كان يعالج هناك غالبًا قبل أن يتوفى بسبب مرض الخلايا العصبية الحركية عام 2018 عن عمر يناهز 76 عامًا.

وقالت إن هوكينج تلقى رعاية "رائعة ومخلصة ورحيمة" في مستشفي رويال بابورث وأدينبروك في كامبريدج. مضيفة: "أدركنا أن المستشفى سيكون في طليعة المستشفيات البريطانية التي تتصدى لوباء كورونا COVID-19 وتواصلنا مع بعض أصدقائنا القدامى لسؤالهم عما إذا كان بإمكاننا المساعدة".

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وأكملت لوسي أنه بعد وفاة والدها أعادت الأسرة جميع المعدات الطبية التي تخص الخدمة الصحية الوطنية في بريطانيا، لكن لا يزال لديهم بعض الأشياء التي اشتراها لنفسه.





وقالت: "ننقلهم الآن إلى المستشفى على أمل أن يساعدوا في مكافحة COVID-19.. في هذا الوقت نطلب من الجميع دعم موظفي الخدمات الصحية في بريطانيا بكل طريقة ممكنة، وضرورة أن نحث الناس على أخذ المسافات الاجتماعية على محمل الجد. نحتاج جميعًا للقيام بواجبنا مهما كان".

وقام مستشفى رويال بابورث بتوسيع قسم الرعاية الحرجة إلى أكثر من ضعف حجمه وسط العدد المتزايد من حالات دخول فيروس كورونا، وقال الدكتور مايك ديفيز، المدير السريري، عن تبرع أسرة هوكينج بالجهاز التنفسي في المستشفى: "كان من الجميل أن نسمع من عائلة هوكينج مرة أخرى ، ونحن ممتنون للغاية لهم للتبرع بهذه المعدات".

وأضاف: "نحن الآن مشغولون للغاية في رعاية المرضى الذين يعانون من مرض كورونا COVID-19 والدعم الذي نتلقاه من المرضى وأسرهم والمجتمع المحلي يعني الكثير لنا".