شكرا لقرائتكم خبر عن القومية للأنفاق تبدأ فحص العروض المالية المتقدمة لتنفيذ مشروع مترو الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالهيئة القومية للأنفاق بدء لجنة البت الرئيسية بالهيئة فحص العروض المالية المتقدمة لتنفيذ الأعمال المدنية وأعمال الحفر لمشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الانفاق ( 6 أكتوبر – الملك الصالح ) والمارة بشارع الهرم.

وأضافت المصادر لليوم السابع أن لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للانفاق سبق ووافقت على قبول العرض الفنى المقدم من تحالف الشركات المكون من 4 شركات لتنفيذ الأعمال المدنية للجزء الأول من المرحلة الأولى بالخط الرابع (NEWCP401).

كانت الهيئة القومية للأنفاق أعلنت عدم اعتراض هيئة التعاون الدولى اليابانية (الجايكا) على نتيجة فحص العروض الفنية المقدمة من تحالف الشركات المكون من المقاولون العرب وبتروجيت وكونكرد وحسن علام للإنشاءات.

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واستأنفت الهيئة القومية للأنفاق أعمال تحويلات المرافق المتعارضة مع مسار المشروع بعد نجاح مفاوضاتها مع اليابانيين فى تغيير شروط التمويل اليابانى للسماح للشركات المصرية بالمشاركة فى المناقصة التى يتم طرحها لتنفيذ المشروع من خلال تكوين تحالفات منفردة فيما بينها فقط دون اشتراط مشاركة شركات يابانية فى تحالفها، وذلك بجانب مشاركة الشركات اليابانية.

يذكر أن الجانب اليابانى كان قدم عام 2012 تمويل قيمته 1.2 مليار دولار فى صورة قرض ميسر لتمويل المشروع بفائدة 0.28%، واشترط الجانب اليابانى خلال تقديمه القرض أن يكون المنفذ للمشروع يابانى واستشارى المشروع يابانى، وكان الطرح فى المرة الأولى قاصرا على الشركات اليابانية قبل إلغاء المناقصة التى طرحتها الهيئة بسبب المغالاة فى أسعار التنفيذ من قبل العرض اليابانى الوحيد الذى تقدم لها وتخطى قيمة العرض للتكلفة التقديرية للمشروع، إلا أنه تم تغيير هذا الشرط فى المرة الثانية من الطرح.

وسبق للهيئة القومية للانفاق منذ أسابيع اختيار تحالف يضم شركتى ميتسوبيشى كوربوريشن اليابانية وأوراسكوم للإنشاءات اليابانية لتنفيذ وإنشاء الورشة الجديدة الخاصة بالخط الرابع للمترو غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر وكذلك تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية وتركيب القضبان الحديدية بطول المسار الممتد للمرحلة الأولى من الخط الرابع من الورشة غرب الطريق الدائرى حتى الفسطاط بمصر القديمة، وذلك بتكلفة تصل إلى 14 مليار جنيه.

والمرحلة الأولى من الخط الرابع تمتد من المحطة التبادلية بجوار ورشة الخط الرابع غرب الطريق الدائرى على حدود مدينة 6 أكتوبر، مرورًا بحدائق الأهرام والمتحف المصرى الكبير وميدان الرماية، متجهة إلى شارع الهرم حتى محطة الجيزة، ليتقاطع مع الخط الثانى للمترو، وتمتد بعد ذلك إلى محطة الملك الصالح، لتتقاطع مع الخط الأول للمترو، مارًا حتى محطة الفسطاط، وتشمل محطات حدائق الأشجار وحدائق الأهرام والنصر والمتحف الكبير وميدان الرماية والأهرام والمريوطية والعريش والمطبعة والطالبية ومدكور والمساحة والجيزة حيث الربط مع الخط الثانى للمترو، وميدان الجيزة والروضة والملك الصالح والفسطاط حيث الربط مع الخط الأول