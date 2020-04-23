شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: استمرار طرح منتجات المطهرات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية طرح منتجات 555 تركيز 70% كحول كمطهرات فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة - فى الوقت الذى تتخذ فيه الدولة العديد من الإجراءات للحفاظ على المواطنين من انتشار فيروس كورونا - بسعر 36 جنيها للعبوة حجم 250 ملى.

يأتي ذلك في الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، جميع الأجهزة الرقابية بتكثيف الحملات على الأسواق والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة للمواطنين سواء فى السلع الغدائية أو المنظفات والمطهرات.

وتم تشكيل مجموعات على أعلى مستوى من قطاع التجارة وقطاع الرقابة وحماية المستهلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين، وأن من يثبت تلاعبه يتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وأن أى مخالفات قد ترتكب وتثبت صحتها بعد التحقيق فيها بناء على التحريات اللازمة ستجرى مصادرة المنتجات وسحب ترخيص المكان المخالف، وتوقيع أشد العقوبات على المخالفين وتحويل مرتكبيها إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.