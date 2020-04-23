شكرا لقرائتكم خبر عن "صور" الأهرامات وبابا الفاتيكان..لقطات يخلدها التاريخ عن العالم فى زمن كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت عنوان 31 صورة سريالية لوباء كورونا، ربما ستدرس في فصول التاريخ في يوم من الأيام، لتعكس كيف عاصر العالم أجمعه وباء كورونا، جمع موقع "باز فيد" الأمريكى مجموعة من الصور المختلفة. ومن بين تلك الصور، صورة الأهرامات المضاءة برسالة "ابقوا فى المنزل"

وكانت وزارة السياحة والآثار أنارت أهرامات الجيزة ضمن احتفالاتها بيوم التراث العالمى، حيث يبعث الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار من أمام الأهرامات برسالة للعالم أجمع فى هذه المناسبة.

1- 21 مارس، شاطئ فينيس، لوس أنجلوس

قطعة فنية في الشارع للفنان Pony Wave على شاطئ فينيس في كاليفورنيا.





2- 22 مارس - جيوسانو ، إيطاليا

عقد دون جوزيبي كورباري ، كاهن كنيسة روبيانو في جيوسانو ، إيطاليا ، قداس الأحد ناظرا إلى صور أرسلها أعضاء مجموعته ولصقت على المقاعد الفارغة وكأنهم موجودين، حيث كان من المستحيل أن يجتمعون نظرا لقواعد التباعد الاجتماعى.





3- 23 مارس - ووهان ، الصين

موظفون يأكلون أثناء استراحة الغداء في مصنع للسيارات في ووهان ، الصين.





4- 24 مارس ، فيينا

المتدربون يتدربون على البث الحي لجنازة قادمة في فيينا. تم حظر تجمعات أكثر من خمسة أشخاص مؤقتًا.





5- 25 مارس نيويورك

شارع 42 فارغ تقريبًا في مدينة نيويورك.





6. 26 مارس - بونتي سان بيترو ، إيطاليا

يتم تخزين خمسة وثلاثين توابيت تحتوي على جثث في مستودع في بونتي سان بيترو ، بالقرب من بيرغامو ، لومباردي ، قبل نقلها إلى منطقة أخرى لحرق الجثث.





7. 27 مارس – ساو باولو

تم إنشاء مستشفى ميداني مؤقت للطوارئ في استاد Pacaembu في ساو باولو لمرضى الفيروس التاجي.





8. 28 مارس - غازي اباد ، الهند

في ضواحي نيودلهي ، تنتظر حشود من العمال المهاجرين الهنود على متن الحافلات للعودة إلى قراهم الأصلية بعد إغلاق البلاد.





9. 29 مارس - إسكوبيدو ، المكسيك

رجل يسير عبر نفق معقم تم تركيبه خارج محطة مترو أنفاق في إسكوبيدو ، نويفو ليون ، المكسيك.





10. 30 مارس - القاهرة الكبرى

إضاءة كلمة "البقاء في المنزل" على الهرم الأكبر بالجيزة.





11. 31 مارس - لاندودنو ، ويلز

يتجول الماعز الجبلي ، الذي يعيش عادة في جريت أورم الصخرية ، في شوارع لاندودنو ، ويلز ، وينجذب إلى المدينة الساحلية بسبب عدم وجود سياح وغيرهم من الناس.





12. 1 أبريل - ساو باولو

منظر جوي لمقبرة فيلا فورموزا خلال الدفن وسط جائحة فيروس كورونا في ساو باولو.





13. 2 أبريل - تشيناي ، الهند

ضابط شرطة يلوح بعصا مستوحاة من شكل فيروس كورونا لبائعة في سوق في تشيناي ، الهند ، لرفع مستوى الوعي حول البعد الاجتماعي.





14. 3 أبريل - بيرجامو ، إيطاليا

أحد أعضاء الطاقم الطبي يمسك بيد مريض مصاب بالفيروس التاجي في مستشفى في بيرجامو ، إيطاليا.





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15. 4 أبريل - هيرلين ، هولندا

تستخدم الشرطة طائرة بدون طيار مع مكبر صوت مدمج لتطلب من الناس احترام المسافات الاجتماعية في شارع التسوق في هيرلين ، هولندا.





16. 5 أبريل - مانيلا

مواطن يستخدم درع وجه مرتجل مصنوع من خزان مياه بلاستيكي يمشي في حيه في مانيلا.





17. 6 أبريل - جواياكيل ، الإكوادور

جثة مهجورة ملفوفة بالبلاستيك ومغطاة بالكرتون تقع على الرصيف في جواياكيل ، الإكوادور.





18. 7 أبريل - كينوشا ، ويسكونسن

تدير رئيسة مفتشي الانتخابات ماري ماجدالين موسر موقع اقتراع في كينوشا ، ويسكونسن ، بكامل معداتها ، حيث تجري الانتخابات التمهيدية في ويسكونسن على الرغم من أمر البقاء في المنزل على مستوى الولاية.





19. 8 أبريل - مكة ، المملكة العربية السعودية

شوارع مهجورة في مدينة مكة المكرمة السعودية.





20. 9 إبريل – بانكوك

طفل حديث الولادة يرتدي درعًا للوجه في مستشفى برارام 9 في بانكوك.





21. 10 أبريل - مدينة الفاتيكان

يرأس البابا فرنسيس قداس الجمعة العظيمة فى ساحة القديس بطرس في الفاتيكان





22. 11 أبريل - تروا ، فرنسا

صانع شوكولاتة في تروا ، فرنسا ، يصنع أرانب شوكولاتة عيد الفصح وهى ترتدى أقنعة الوجه.





23. 12 أبريل - ريو دي جانيرو

تمثال المسيح الفادي المضاء كتب عليه "شكراً" بينما يقوم رئيس أساقفة ريو دي جانيرو بتكريم العاملين الطبيين وسط الوباء.





24. 13 أبريل - ميامي

لورينا مارتينيز ، على الخطوط الأمامية لوباء الفيروس التاجي ، ترتدي قناع وقفازات أثناء العمل في سوبر ماركت بريزيدنتي في ميامي.





25. 14 أبريل - باريس

الباريسيون يصفقون الساعة 8 مساء. جنبا إلى جنب مع الآخرين في جميع أنحاء فرنسا لإظهار دعمهم لموظفي الرعاية الصحية.





26. 15 أبريل - روش لا موليير ، فرنسا

امرأة تتحدث مع والدتها وتعرض لها صور من خلال نافذة فى رواق تم تحويله إلى غرفة زيارة لأقارب سكان دار التقاعد في روش لا موليير ، فرنسا.





27. 16 أبريل - بيت لاهيا ، غزة

أم فلسطينية تسلي أطفالها بأقنعة مؤقتة مصنوعة من الملفوف وهي تطبخ في بيت لاهيا ، غزة.





28. 17 أبريل - تايبيه ، تايوان

تم إضاءة الغرف في فندق Grand Hotel في تايبيه لتشكيل كلمة "صفر" بعد أن أبلغت تايوان عن عدم وجود حالات إصابة بفيروسات تاجية جديدة لمدة يومين متتاليين.





29. 18 أبريل - أوستن

متظاهرة تحمل لافتة تحتج على ارتداء قناع في مبنى الكابيتول بولاية تكساس في أوستن





30. 19 أبريل - دنفر

عمال الرعاية الصحية يقفون في الشارع في احتجاج مضاد لمئات الأشخاص الذين تجمعوا في مبنى الكابيتول في دنفر للمطالبة برفع أمر البقاء في المنزل.





31. 20 أبريل - مدينة نيويورك

اثنان من العاملين في مجال الرعاية الصحية يرتدون أقنعة واقية في مدينة نيويورك.