في يوم واحد.. ضبط 1000 قضية غش سلغ غذائية بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، شن حملاتها التموينية لضبط جرائم الغش التجاري.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 1084 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطــة الزقازيق أول (بمحافظة الشرقية) لحجبه عن التداول كمية قدرها "3,500 طن "سكر حر، أرز أبيض"، 800 عبوة "زيت طعام" بقصد رفع أسعارها.

كما تم ضبط(9) قضايا في مجال بيع الأسماك المملحة والمدخنة بمحافظات (القاهرة– الإسكندرية – البحيرة - سوهاج) بإجمالي مضبوطات (5,131 طن "أسماك مُدخنة ومملحة) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية طبقاً لتقرير اللجان المرافقة للمأموريات.

وضبطت الحملات المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة السكر "بدون ترخيص" كائنة بدائرة قسم شرطة باب شرق (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته (14,500 طن "سكر حر") مستلزمات إنتاج معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

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كما تم ضبط المدير المسؤول عن مخزن "بدون ترخيص" تابع لشركة للصناعات الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة الهرم (بمحافظة الجيزة) لحيازته (138840 عبوة سلع غذائية "عصائر – ألبان" ، وكذا 920 كيلو جرام "مسلى") معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها للبيع، مُدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

وضُبط في المعادي، المديرة المسؤولة عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة المعادي (بمحافظة القاهرة) لحيازتها (500 ألف قرص من الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض – 3298 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة وجوانتي" – عدد 98 عبوة مستلزمات طبيبة " كحول طبي – جيل معقم طبي") مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، بداخل مخزن مجاور للصيدلية لبيعها بأزيد من السعر الرسمي.

وأثمرت الجهود بمنطق مصر القديمة، عن ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي بدائرة قسم شرطة مصر القديمة (بمحافظة القاهرة) لإستيلائه على مبلغ 1240658 جنيه مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً عن طريق التلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية بصفة يومية وتصرفه في الدقيق البلدي ببيعها في السوق السوداء طبقاً لتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المختصة.

جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.