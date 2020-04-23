بالصور.. افتتاح مكتب ترجمة رسمية في محكمة استئناف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

صرح المستشار محمد سيف النصر عضو المكتب الفني والمتابعة بمحكمة استئناف القاهرة، عن افتتاح المستشار بدري عبدالفتاح، رئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم الأربعاء، مكتب الترجمة بمحكمة استئناف القاهرة.

وانتهت الدراسة إلى ضرورة إنشاء ذلك المكتب للتيسير على المواطنين والمتقاضين وعليه تم إعداد مذكرة عُرضت على المستشار عمر مروان وزير العدل والذي أصدر قراره رقم ١٥٣٧ لسنة ٢٠٢٠ بإنشاء المكتب.

كان وزير العدل المستشار عمر مروان، قرر إنشاء مكتب ترجمة رسمية بمحكمة استئناف القاهرة في دار القضاء العالي بوسط البلد.

جاء ذلك بعد الاطلاع علي الدستور وقانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته وقانوني السلطة القضائية والخدمة المدنية.