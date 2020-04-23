"مش هنبطل شغل".. ننشر أبرز 15 تصريحًا للرئيس السيسي اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:
افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات القومية أبرزها مشروع محطة المعالجة في المحسمة بالإسماعيلية.
وتحدث السيسي على هامش الافتتاح في كثير من القضايا يرصدها الخليج 365 كالتالي:
- إجراءات أكثر قسوة إذا تطورت أوضاع كورونا.
- مش هنبطل شغل والدولة بتخش بكتفها لتمهيد المشروعات أمام المستثمرين.
- أوجه شكري للعاملين بالصحة وأتمنى من الله أن يحفظكم.
- مسح طبي لفيرس سي لـ70 مليون مواطن ومبادرات الصحة لن تتوقف.
- في مقال اتكلم عن سينا والكلام اللي اتقال عن سيناء مقدر.
- جاتلي شكوى من العمل بكوبري العروبة ليلًا.. قلت لهم الدق في دماغي.
- أنفاق سيناء حلم تحقق بأيادِ مصرية.
- أنفقنا 600 مليار جنيه في سيناء والعوائد أمن قومي.
- معلش الشهر ده.. للناس اللي متعدة تصلي التراويح في المسجد.
- معدلات فيها كرم ربنا.. عارفين 40 كوبري يعني كام فلوس.
- مستعدين نخلص قد مشروعات سيناء 100 مرة وادعو رجال الأعمال والمستثمرين للمشاركة في سيناء.
- تسجيل قاعدة بيانات للمزارعين وسيناء أولوية.
- وضع برنامج قومي للاستزراع السمكي في بحيرة المنزلة.
- رخصة العقارات عقد مع الدولة.. والمصريون في رقبتنا
- متأخر ليه في شرق القاهرة "لرئيس الهيئة الهندسية".
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