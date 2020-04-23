تبدأ بـ75 جنيهًا ودون حد أقصى.. البرلمان يوافق على قانون العلاوة الدورية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نداءً بالاسم على مشروع قانون بتقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

وجاء في تقرير لجنة القوى العاملة، الذي استعرضه الدكتور علي عبدالعال، إنه تحقيقا لمبدأ المساواة والعدالة بين جموع العاملين بالجهات الإدارية بالدولة فإن مشروع القانون يتضمن إقرار علاوة خاصة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية تقدر بنسبة 12% من الأجر الأساسي بحد أدنى 75 جنيها شهريا اتساقا ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة ودون حد أقصى أيضا.

ويأتي ذلك في إطار استمرار نهج تحسين دخول الموظفين والعاملين بالدولة حيث تضمن المشروع القانون زيادة الحافز الإضافي على اختلاف الدرجة الوظيفية.