مصر | نادي القضاة يوجه الشكر للسيسي لإطلاق اسم "هشام بركات" على كوبري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نادي القضاة يوجه الشكر للسيسي لإطلاق اسم "هشام بركات" على كوبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأكد النادي، أنه يثمن نادي القضاة هذه اللفتة الطيبة من فخامة الرئيس في تكريم شهداء القضاة ليستذكر جموع المصريين شهداءنا من القضاة البررة وتضحياتهم فداء أوطانهم رحم الله شهداء القضاة، وحفظ مصر وشعبها الكريم.
30 مايو.. الحكم في دعوى إلغاء قرار "الزراعة" بالترخيص الفوري على الأراضي
وفي سياق آخر، هنأ المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة، وجميع مستشاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري العظيم، وكبار رجال الدولة بحلول شهر رمضان المعظم أعاده الله على الأمة العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.
صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، قائلا: "ندعو المولى عز وجل أن يتقبل الصيام والقيام وأن يعم الأمن والأمان والصحة والاستقرار على مصرنا الحبيبة والعالم، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي".
وفي سياق متصل، هنأ المستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، ومستشارو المجلس الأعلى للهيئة، البابا تاوضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بحلول الأعياد القبطية، وعيد القيامة.
صرح بذلك المستشار سامح سيد نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي، قائلًا في بيان اليوم الأربعاء: "ندعو المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الأعياد، وجميع الطنين موافي وحدة ووئام وصحة وسلام وأمن وآمان، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي".