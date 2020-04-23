مصر | نادي القضاة يوجه الشكر للسيسي لإطلاق اسم "هشام بركات" على كوبري

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر نادي القضاة يوجه الشكر للسيسي لإطلاق اسم "هشام بركات" على كوبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتقدم بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي للتوجيه بإطلاق اسم النائب العام الشهيد هشام بركات على كوبري شارع الطيران الذي يصل بين منطقة عباس العقاد في مدينة نصر حتى النزهة الجديدة.

صرح المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن

وأكد النادي، أنه يثمن نادي القضاة هذه اللفتة الطيبة من فخامة الرئيس في تكريم شهداء القضاة ليستذكر جموع المصريين شهداءنا من القضاة البررة وتضحياتهم فداء أوطانهم رحم الله شهداء القضاة، وحفظ مصر وشعبها الكريم.