مصر | حجز ترزي لتصنيعه 3 آلاف كمامة في أطفيح

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر حجز ترزي لتصنيعه 3 آلاف كمامة في أطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لتحقيق أرباح غير مشروعة.. سقط ترزي، بمنطقة أطفيح بالجيزة، في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزته ٣ آلاف كمامة طبية من مواد رديئة ومجهولة المصدر، فقررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة حجزه ٢٤ ساعة لحين ورود التحريات اللازمة حول نشاطه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم حول مسكنه مكانا لتصنيع الكمامات، لادخال الغش على المواطنين، واستغلال الظروف، فيما أمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات لاعداد تقرير واف.

بداية الواقعة، كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة أطفيح مفادها قيام أحد الأشخاص ترزى، مقيم بدائرة المركز، بتصنيع كمامات طبية من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

بعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته "1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى، وتم اقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

ضبط كمامات طبية داخل شقة بمنطقة أكتوبر

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وفي سياق آخر، أقدم 4 أشخاص، لتصنيع كمامات طبية، داخل شقة بمنطقة أكتوبر، فسقطوا في قبضة رجال المباحث، وضبط بحوزتهم 6 آلاف كمامة مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين لجأوا لذلك، لتحقيق أرباح كبيرة، فقررت النيابة العامة، بأكتوبر، بحجزهم 24 ساعة، لحين ورود التحريات حول نشاطهم وأمرت النيابة، بالتحفظ على المضبوطات.

بداية الواقعة، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أربعة أشخاص لقيامهم بتصنيع الكمامات الطبية دون توافر الشروط الصحية، وعُثر وبحوزتهم 6350 كمامة طبية مجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وكان اللواء طارق مرزوق، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، تلقى إخطارًا مفاده أنه في أثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة تعمير 6 أكتوبر بالإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، تمكنت من ضبط 4، بحوزتهم كميات من الكمامات الطبية بإحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

وبلغ إجمالي المضبوطات 6350 كمامة "مجهولة المصدر"، وكمية من المستلزمات المستخدمة في تصنيع وتجهيز الكمامات.

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمضبوطات وقيامهم بإتخاذ الشقة المشار إليها مقرًا لتصنيع الكمامات "دون توافر الشروط الصحية"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.