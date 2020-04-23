مصر | مصرع وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص ببني سويف

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصرع وإصابة 7 في انقلاب ميكروباص ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقيت سيدتان مصرعهما، وأصيب 5 أشخاص، اليوم الاربعاء، إثر إنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالقرب من نفق سنور، بالطريق الصحراوي الشرقي، نطاق محافظة بني سويف.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة ببني سويف، تلقت بلاغًا يفيد بإنقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" بالقرب من نفق سنور بالطريق الصحراوي الشرقي نطاق المحافظة، ونتج عنه مصرع وإصابة 7 أشخاص.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة: روحيه على محمد، 60 سنة، مقيمة محافظة المنيا، وجثة أخرى مجهولة البيانات، لسيدة في العقد الرابع من العمر، وأصيب كلًا من: عبدالستار سليمان محمد، 52 سنة، بإشتباه مابعد الإرتجاج وريهام عبد الستار محمد، 13سنة، بجروح وسحجات بالجسم ودينا محمد احمد، 24 سنة، بكدمات وسحجات بالجسم مع كسر الذراع الأيمن وحبيبة عبد الستار سليمان محمد، 20 سنة بإشتباه مابعد الارتجاج، جميعهم يقيمون إمبابة، ومؤمن محمود احمد، 35 سنة، بجروح وسحجات بالجسم، يقيم محافظة المنيا.

وتم نقل جثتي المتوفتين والمصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي بالمنيا، وإتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية بشأن الحادث.

مصرع 4 شباب

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ولقي 4 شباب مصرعهم في حادث سير وقع اليوم الاربعاء إثر تصادم سيارة نصف نقل بـ"تروسيكل" بمنطقة مفارق جرزا، بدائرة مركز شرطة الواسطى شمال محافظة بني سويف وتم نقلهم إلى مستشفى الواسطى المركزي.

وذكر مصدر بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، أن الحادث وقع إثر تصادم سيارة نصف نقل بـ"تروسيكل" يحمل لوحات معدينة رقم (٤٢٢٦) بمنطقة مفارق جرزا، بدائرة مركز الواسطى، ما نتج عنه وفاة 4 شباب.

واستقبلت مستشفى الواسطى المركزي جثث المتوفين الأربعة، وهم: حمادة خميس احمد سيد،٢٠ سنة، وحمادة عبد السلام شعبان، ٣٠ سنة وجمعة شعبان محمد عبدالحافظ، ٣٨ سنة، وشقيقه "عزام" ٣٥ سنة، جميعهم يقيمون قرية هرم ميدوم، بدائرة مركز الواسطى.

إصابة 28 شخصًا

وفي سياق منفصل أصيب 28 شخصا باصابات مختلفة، إثر تصادم سيارة ربع نقل، بأخرى جامبو، أمام مصنع الأسمنت، شرق النيل ببني سويف، مساء اليوم الثلاثاء، وتم نقلهم إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج واتخاذ اللازم.