مصر | عرض 500 ألف قرص أدوية مجهولة المصدر على المعمل الكيميائي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر عرض 500 ألف قرص أدوية مجهولة المصدر على المعمل الكيميائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة المعادى الجزئية اليوم الأربعاء، التحفظ على 500 ألف قرص دواء غير مسجلة بوزارة الصحة و3298 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة وجوانتى"، وإرسالها للمعمل الكيميائى وإعداد تقرير عنها ثم إعدامها كما أمرت بحجز مديرة الصيدلية 24 ساعة على ذمة التحقيقات لحين ورود تحريات المباحث.

البداية عندما تمكن رجال مباحث التموين من ضبط المديرة المسئولة عن صيدلية كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى بحوزتها 500 الف قرص من الأدوية الخاصة بعلاج العديد من الأمراض – 3298 عبوة وقطعة مستلزمات طبية "كمامة جوانتى" – 98 عبوة مستلزمات طبيبة " كحول طبى – جيل معقم طبى") مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق، بداخل مخزن مجاور للصيدلية لبيعها بأزيد من السعر الرسمى وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

العثور على 20 ألف كمامة مجهولة المصدر بأكتوبر

20 ألف كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.. هذا ما عثر عليه ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة داخل شقة اتخذها 3 أشخاص، كـ"مصنع"، لتصنيع الكمامات والقفازات الطبية، بمدينة 6 أكتوبر، مستغلين انتشار عدوي فيروس كورونا.

وتمكنت القوات من القبض عليهم واقتيادهم إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة.

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اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، مفاده بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، برئاسة المقدم هاني عماد رئيس مباحث القسم، مفادها قيام صاحب شركة توريدات مطلوب التنفيذ عليه في 5 قضايا، وعاملين بإنشاء مصنع "غير مرخص" كائن بمسكن صاحب شركة التوريدات، بدائرة القسم.

وتبين قيام المتهم بتصنيع الكمامات والقفازات الطبية مستخدمين خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها في عبوات لإدخال الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بمداهمة المصنع المشار إليه، ومصادرة ما بداخله من مضبوطات، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، أُعدت مأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر.

وتمكنت القوات من ضبطهم وبتفتيش المسكن عُثر بداخله على 20 ألف كمامة طبية، 2000 قفاز طبي، 5 ماكينات خياطة، ماكينة كى لاصق، 2 مسدس شمع، 20 ألف رباط مطاطي "أستك".

وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم، وبمواجهتهم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.