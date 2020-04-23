مصر | ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 12500 كمامة مجهولة المصدر بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 12500 كمامة مجهولة المصدر بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بـ12500 كمامة طبية "مجهولة المصدر"، أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة 4 أشخاص لترويجهم المضبوطات المعثور عليها بحوزتهم بمدينة 6 أكتوبر، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

كان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقى إخطارا من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر من ضبط أربعة أشخاص مقيمين بدائرة القسم، لقيامهم ببيع كمامات طبية مصنوعة من خامات رديئة الصنع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات لإدخال الغش على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة مستخدمين في ذلك إحدى السيارات.

وبدوره وجه اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بضبط المتحري عنه ومصادره ما بحوزته من مضبوطات، وأُعدت مأمورية برئاسة العقيد فوزي عامر مفتش مباحث اكتوبر، والمقدم مصطفي زيدان وكيل فرقة اكتوبر، والمقدم هاني عماد رئيس مباحث القسم، وتمكنت القوات من ضبطه وبحوزته (250 علبة معبأة كمامات بإجمالى 12 ألف و500 كمامة طبية "مجهولة المصدر")، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتمكنت من اقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته إعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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وجاء ذلك إتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى والإتجار بالسلع مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة.