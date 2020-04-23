مصر | وزير الداخلية يهنئ السيسي بشهر رمضان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر وزير الداخلية يهنئ السيسي بشهر رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وتنشر بوابة الخليج 365 نص البرقية:

بمشاعر يملؤها التوقير لعظيم شخصكم والتقدير لرشيد قيادتكم، أتشرف وهيئة الشرطة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أن أبعث لسيادتكم بخالص التهانى مقرونة بأصدق الأمانى أن يُعيد المولى عز وجل على سيادتكم هذا الشهر الكريم أعوامًا عديدة ومصر والأمة الإسلامية والعربية فى رفعة وازدهار.

سيادة الرئيس ونحن إذ نستقبل هذا الشهر الكريم بنفحاته العطرة التى تسمو بالأنفس وتُعليها وتسرىِّ فضائِلهُ فى الأبدانِ فتطهرها وتزكيها، لنستلهم من فيوض بركاته معانى سامية وقيم غالية.. تكون حافزًا لنا لمزيد من البذل والعطاء ومواصلة العمل الجاد فى سبيل رفعة ورخاء وطننا الغالى والزود عن أمنه واستقراره فى قادم الأيام ومستقبل التحديات.

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كما بعث وزير الداخلية، برقيات تهنئة للدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ولفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور، أحمد الطيب شيخ الأزهر، والفريق أول، محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ولدكتور، محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور، شوقى علام، مفتى جمهورية مصر العربية.

كما بعث اللواء، محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة للقيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاونى الأمن والجنود والخفراء والمجندين بوزارة الداخلية، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

ونظمت وزارة الداخلية، عدة قوافل إنسانية لتوزيع عدد من المساعدات العينية (كراتين سلع غذائية) بالمجان على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات.

جاء ذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم وتخفيف العبء عن كاهلهم، نظرًا لتأثر تلك الفئات من المواطنين بالإجراءات التى تتخذها الدولة للحد من تداعيات انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك استمرارًا لمبادرة "كلنا واحد" وتفعيلًا للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور من خلال تبنى وتدعيم المبادرات والأنشطة الخيرية.

وحرصت وزارة الداخلية - وفقا لبيان صحفي اليوم الاثنين - على التزام كافة الخدمات الأمنية المشتركة فى التأمين أو التوزيع بارتداء المستلزمات الطبية الوقائية وتوزيعها على المواطنين بالمجان، واستخدام مطهرات حرصًا على سلامة المواطنين والقوات خلال المبادرة.