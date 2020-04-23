مصر | خلال 24 ساعة.. ضبط ٢٢ قطعة سلاح ناري و١٠١ قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ضبط ٢٢ قطعة سلاح ناري و١٠١ قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت من ضبط ٢٢ قطعة سلاح نارى، ١٠١ قضية مخدرات، وتنفيذ ٤٤٨٧٤ حكما قضائيا متنوعا.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط ٢٢ قطعة سلاح نارى، بحوزة ١١ متهما، وذلك على النحو التالى: بندقة آلية، (٤) بنادق خرطوش، طبنجة، (١٦) فرد محلى، (152) طلقة مختلفة الأعيرة، ١٣٥) قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ٤٤٨٧٤ حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (١٥٠) حكم جناية، (١٣٦٠٣) حكم حبس جزئى، (٣٠٩٤) حكم حبس مستأنف، (٢١١٨) حكم غرامة، (٦٩٠٩) حكم مخالفة.

واستطاعت في مجال القبض على التشكيلات العصابية، حيث تم ضبط ٣ تشكيلات يضم ٧ متهمين، ارتكبوا حادث سرقة، وفيما يتعلق بقضايا المخدرات، تم ضبط (١٠١) قضية مخدرات بحوزة (١١١) متهم، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر الحشيش وزنت (3، ٨٢٢ كيلو جرام)، كمية من مخدر البانجو وزنت (١ كيلو جرام)، كمية من مخدر الهيروين وزنت (٨٣٨ جرام)، كمية من مخدر الشابو وزنت (٥٠ جرام)، كمية من مخدر الفودو وزنت (35 جرام)، كمية من مخدر الأستروكس وزنت (١.٠١٥ جرام)، (849) قرص مخدر.

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وفي مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين، نجحت القوات في ضبط ٢٠ متهما، وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة، ضبط (15) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

وتمكنت الحملات في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة، من ضبط (١٣٥) دراجة نارية مخالفة، وفي مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها، تم إعادة سيارتين، إلى جانب ضبط (١٣٨٠٩) مخالفة مرورية.

وفي مجال فحص السائقين، تم فحص (٩٥) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (7) منهم.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.

وفي سياق آخر، واصلت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الموسعة بجميع مديريات الأمن، حيث تمكنت خلال 24 ساعة - برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد الوزير للأمن العام - من ضبط 185 قطعة سلاح ناري، 197 قضية مخدرات، وتنفيذ 75448 حكمًا قضائيًا متنوعًا".

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.