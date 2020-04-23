مصر | ضبط ترزي لتصنيعه 3 آلاف كمامة في أطفيح

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضبط ترزي لتصنيعه 3 آلاف كمامة في أطفيح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بـ3 آلاف كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.. أسقط ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة ترزي، بمركز أطفيح، جنوب الجيزة، لقيامه بتصنيع كميات كبيرة من المستلزمات الطبية وبيعها بالأسواق على أنها معقمة ومطابقة للمواصفات القياسية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارًا من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود معلومات أكدتها التحريات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة أطفيح برئاسة الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث المركز، مفادها قيام أحد الأشخاص (ترزى، مقيم بدائرة المركز) بتصنيع كمامات طبية، من خامات رديئة ومجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية، وتعبئتها فى عبوات لإدخال الغش والتدليس على المواطنين وطرحها للبيع بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة معرضًا حياة المواطنين وصحتهم للخطر.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، والتأكد من صحة ما ورد من معلومات، أعدت مأمورية برئاسة العقيد محمد علي مفتش مباحث شرق الجيزة، والمقدم أحمد صبحي وكيل فرقة شرق الجيزة، وأمكن ضبطه وبحوزته (1000 كمامة طبية، 2000 كمامة تحت التجهيز، بكرة أستك، بكرة شاش طبى).

وتحفظت القوات على المضبوطات، وتمكنت من اقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته إعترف خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية، مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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وجاء ذلك إتساقًا مع جهود أجهزة الدولة للتصدى لتداعيات إنتشار فيروس "كورونا"، ومحاولات البعض إستغلال تلك الظروف لتحقيق أرباح مادية غير عابئين بإحتياجات وصحة المواطنين، وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى والإتجار بالسلع مجهولة المصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة.