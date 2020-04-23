مصر | ضبط تشكيل عصابى تخصص في تزوير العملات بكفر الشيخ

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابى تخصص في تزوير العملات بكفر الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بكفر الشيخ لقيامهم بتقليد العملات النقدية وترويجها على عملائهم، وضبط بحوزتهم الأجهزة والأدوات المستخدمة ومبالغ مالية مقلدة.

بداية الواقعة، عندما تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفرالشيخ من ضبط أربعة أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة، لقيامهم بترويج عملات مُقلدة على محال قرى مركز شرطة كفرالشيخ، وضبط بحوزتهم 31 ألف دولار "فئة المائة" - 26800 جنيه "فئة المائة"، وبمواجهتهم عن مصدر تلك الأوراق المالية المقلدة إعترفوا بالتحصل عليها من أحد الأشخاص (عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة إيتاى البارود بالبحيرة).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة أسفرت عن ضبطه وبحوزته ( 213 ألف جنيه "فئة 200 جنيه " - 216 ألف و300 جنيه "فئة 100 جنيه" - 160 ألف دولار "فئة 100 دولار" جميعها مقلدة ) وبمواجهته أقر بتحصله على الأوراق المالية المقلدة المضبوطة بحوزته من أحد الأشخاص (نجار، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة ) والذى يقوم بتقليد تلك العملات بإستخدام بعض الأدوات والأجهزة بحوزته.

وبمواجهته إعترف بقيامه بتقليد العملات المحلية والأجنبية بكافة أنواعها وحيازته الأدوات المستخدمة فى ذلك بورشة النجارة خاصته الكائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبإستهداف الورشة المشار ضُبط بداخلها (جهاز لاب توب - طابعة - بكرة العلامة المائية -أوراق طباعة - مكواه - 11 رزمة ورق كل منها يحوى ألف ورقة معدة للطباعة -صمغ علامة مائية - بلاور تجفيف - مبلغ 55 ألف جنيه "من متحصلات ترويج العملات المقلدة" - 3000 جنيه "مزورة" فئة 100، 200 جنيه - 500 دولار مزورة "فئة 100 دولار")

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ضبط شخصين بالمنيا لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

وفي سياق آخر، تمكنت قوات الأمن، من ضبط شخصين لقيامهما بإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها، بمحافظة المنيا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا قيام (شقيقان، لهما معلومات جنائية مسجلة، مقيمان بدائرة مركز شرطة ملوى) بإدارة غرفة بمزرعة بعمق الظهير الصحراوى الغربى بزمام قرية تونا الجبل بدائرة المركز كورشة لتصنيع الأسلحة النارية والإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما (9 قطع سلاح نارى " بندقية خرطوش – 8 فرد محلى – طلقتان خرطوش - الأدوات والأجزاء المستخدمة فى التصنيع) وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار والأجزاء والأدوات المستخدمة فى التصنيع.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر، والقائمين على ورش تصنيعها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.