مصر | أمن المنافذ: ضبط ٣ قضايا تهريب خلال ٢٤ ساعة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر أمن المنافذ: ضبط ٣ قضايا تهريب خلال ٢٤ ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك على النحو التالى، فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط (3) قضايا تهريب (بضائع أجنبية الصنع – شاشات تليفزيون - كيماويات) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فيها (1،878،517 مليون وثمانمائة وثمانية وسبعون ألفًا وخمسمائة وسبعة عشر جنيهًا).

وأسفرت الحملات، فى مجال الأمن العام، تم ضبط عدد (21) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).

وأسفرت الجهود، في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (91) مخالفة مرورية متنوعة، وتم تنفيذ عدد (83) حكم قضائى متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وفي سياق متصل، كثفت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، بالتنسيق مع الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، حملاتها بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة، في مجال أعمال تلك الإدارات.

Advertisements

وأسفرت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط (5) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع، جلود، أسماك، أمتعة شخصية، قطع غيار معدات رياضية، أحبار طباعة) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى (458، 006 أربعمائة ثمانية وخمسون ألفًا وستة جنيهات).

وأسفرت الجهود أيضا، في مجال الأمن العام، تم ضبط عدد (16) قضية أبرزها (مزاولة مهنة دون تصريح، دخول دائرة جمركية دون تصريح، مخالفات مسطح مائى، وتنفيذ 92 حكم قضائي متنوع، وضبط 126 مخالفة مرورية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

وفي سياق آخر، كثفت أجهزة وزارة الداخلية، حملاتها الأمنية فى مجال ضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، حيث أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ففي مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط 4 قضايا تهريب أبرزها (أمتعة شخصية – قطع غيار ماكينات صناعة النسيج - مستلزمات طبية) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى (1،108،957 مليون ومائة وثمانية ألفًا وتسعمائة سبعة وخمسون جنيهًا).

وفى مجال الأمن العام، نجحت الحملات في ضبط 13 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).