مصر | لتجنب الحوادث.. "المرور" تقدم نصائح لقائدي السيارات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر لتجنب الحوادث.. "المرور" تقدم نصائح لقائدي السيارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدمت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية، عدة إرشادات لقائدي السيارات، حال سيرهم بالطرق الصحراوية والسريعة في حالة وجود تقلبات جوية، لعدم وقوع أي حوادث، وجاءت كالتالي:

1.عدم تجاوز السرعة المقررة قانونيًا لأنها تعرضك والآخرين للخطر.

2.عدم تخطي السيارات في الحالات الممنوع فيها التخطي.

3.عدم السير عكس الاتجاه؛ لأنه يعتبر اغتصابًا لحق الغير في الطريق ويعرضك والآخرين لحوادث مروعة.

4.عدم الوقوف في الأماكن الممنوع فيها الانتظار حرصا على سيولة حركة المرور.

5.عدم تغيير اتجاه السير فجأة دون الإشارة الدالة على ذلك.

6.عدم اجتياز التقاطعات عند ظهور الضوء الأحمر للإشارات الضوئية.

7.استخدام مساحات المطر؛ لإزالة تجمع المياه على زجاج السيارة الأمامي والخلفي باستمرار.

8.عند وجود أعطال أو حوادث يرجى الاتصال بأرقام الإغاثة المرورية، 01221110000، وهو الرقم المخصص من إدارة المرور للإغاثات.

اقرأ أيضا.. تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة



وفي سياق آخر، نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يكشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 22 إبريل 2020، علي كافة محافظات الجمهورية.

Advertisements

وجاءت حالة الطقس المتوقعة كالتالي:

القاهرة الكبرى

يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

الوجه البحري

يسود طقس حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.

السواحل الشمالية الغربية

يسود طقس لطيف نهارًا، مائل للبرودة ليلًا، والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء

يسود طقس حار نهارًا، بارد ليلًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة قد تصل لحد العاصفة على مناطق متفرقة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر

يسود طقس مائل للحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح تنشط على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

شمال الصعيد

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة.

جنوب الصعيد

يسود طقس شديد الحرارة نهارًا، معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، القاهرة العظمي 34 درجة والصغرى 22 درجة، والإسكندرية العظمي 24 درجة والصغرى 20 درجة، ومطروح العظمي 23 درجة والصغرى 17 درجة، وسوهاج العظمي 37 درجة والصغرى 23 درجة، وقنا العظمي 37 درجة والصغرى 23 درجة، وأسوان العظمي 38 درجة والصغرى 26 درجة، وسانت كاترين العظمي 26 درجة والصغرى 14 درجة.

وعن حالة الموج في حالة البحر الأحمر فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما عن البحر المتوسط فهو معتدل، وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.