أخبار مصر | اضغط اللينك وخليك في البيت.. جولة في مجموعة الملك زوسر الأثرية

أطلقت وزارة السياحة والآثار جولة افتراضية جديدة للمجموعة الهرمية للملك زوسر بسقارة، ويمكن بدء الجولة عبر اللينك

وتشمل المجموعة 10 عناصر معمارية أهمها بهو المدخل وبهو الأعمدة المشكل من 40 عمود في صفين والفناء المفتوح والهرم المدرج بارتفاع 60 متر.

وكذا المقبرة الجنوبية وبيتا الجنوب الشمال وأماكن الطقوس بفناء الـ حب سد –إحتفال يهدف إلي تجديد حكم الملك تجديد شبابه– والمكان المخصص الملك للاحتفال بهذه المناسبة الهامة والمعبد الجنائزي وحجرة السرداب.

والجولة الافتراضية تأتي في إطار حملة خليك في البيت لدعم جهود الدولة في مكافحة انتشار فيرس كورونا المستجد.

11 حالة وفاة بـ"كورونا"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء أمس الاثنين، عن خروج 89 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 821 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.

3333 إصابة بـ"كورونا"



وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.