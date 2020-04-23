أخبار مصر | مشرف متحف الحضارة: "أوشكنا على الانتهاء وسنكون جاهزين للافتتاح في هذا الموعد"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مشرف متحف الحضارة: "أوشكنا على الانتهاء وسنكون جاهزين للافتتاح في هذا الموعد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف الشربيني في تصريحات إلى الخليج 365، أن الأعمال الإنشائية وتجهيزات القاعات المقرر افتتاحها، وتجهز الفتارين والمعامل هي في مرحلة التشطيب النهائي وإبداء الملاحظات قبل الاستلام من المقاولين.
وأكد الشربيني أن الانتهاء من أعمال المتحف غير مرتبط بتحديد موعد للافتتاح الذي يرجع لتقدير الحكومة وفقًا للظروف العامة بالبلاد، خصيصًا في ظل أزمة كورونا الحالية.
11 حالة وفاة بـ"كورونا"
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1086 حالة، من ضمنهم الـ 821 متعافيًا، مشيرًا إلى تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، فضلًا عن وفاة 11 حالة.
3333 إصابة بـ"كورونا"
وقال المتحدث: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأمس، هو 3333 حالة من ضمنهم 821 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و250 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.