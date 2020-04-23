أخبار مصر | مشرف متحف الحضارة: "أوشكنا على الانتهاء وسنكون جاهزين للافتتاح في هذا الموعد"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر مشرف متحف الحضارة: "أوشكنا على الانتهاء وسنكون جاهزين للافتتاح في هذا الموعد" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على مشروع المتحف القومي للحضارة، إن المتحف سيكون جاهزًا للافتتاح في 30 يونيو القادم.

وأضاف الشربيني في تصريحات إلى الخليج 365، أن الأعمال الإنشائية وتجهيزات القاعات المقرر افتتاحها، وتجهز الفتارين والمعامل هي في مرحلة التشطيب النهائي وإبداء الملاحظات قبل الاستلام من المقاولين.

وأكد الشربيني أن الانتهاء من أعمال المتحف غير مرتبط بتحديد موعد للافتتاح الذي يرجع لتقدير الحكومة وفقًا للظروف العامة بالبلاد، خصيصًا في ظل أزمة كورونا الحالية.

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