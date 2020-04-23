أخبار مصر | رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يرأس اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد لمتابعة التداعيات الخاصة بالفيروس ومستجداته، عقب عودته من افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات القومية بالسويس والإسماعيلية.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها موقف حظر التجوال خلال شهر رمضان وتحديد ساعاته وذلك في ضوء جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

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وكانت وزيرة الصحة قد استعرضت خلال الاجتماع السابق تفعيل خدمة الصم والبكم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال تدريب موظفى الخط الساخن الخاص بالصم والبكم للتوعية بكيفية التعامل مع فيروس كورونا والوقاية منه.

وكشفت الوزيرة عن إضافة بروتوكول للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا لمقدمى الخدمة الصحية، وفيما يتعلق بالدعم المادى والنفسى للأطقم الطبية بالمستشفيات، أوضحت وزيرة الصحة أنه تم عقد عدد من الاجتماعات مع الأمانة العامة للصحة النفسية؛ لتقديم الدعم النفسى للأطقم الطبية بجميع المستشفيات بشكل عام، وبمستشفيات العزل والحميات والصدر بشكل خاص، فيما قامت الوزارة بإيصال رسائل دعم نفسى وشكر للأطقم الطبية وخاصة بمستشفيات العزل والحميات، وكذا تم التواصل مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل تليفونيا لتقديم الدعم ومتابعة احتياجاتهم وحل أى مشكلات قد يواجهونها، كما نقوم بتلقى وتسجيل شكاوى واستفسارات الأطقم الطبية عبر خدمة الواتساب والإيميل وعبر تسجيل استمارة إلكترونية على صفحات التواصل الاجتماعي.

وقالت الوزيرة إنه تم التعاون مع شركات القطاع الخاص التى رغبت فى دعم الأطقم الطبية ماديا ومعنويا بمستشفيات العزل مما ساهم فى تحسين بيئة العمل ورفع الروح المعنوية وازالة الضغوط النفسية عنهم.