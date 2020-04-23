أخبار مصر | القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بحلول شهر رمضان المبارك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بحلول شهر رمضان المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعث الفريق أول محمد زكي القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، ببرقيـة تهنئـة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة حلول شهر رمضان المعظم 1441 هــ.

وجاء فيها "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة يطيب لى أن أهنىء سيادتكم بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعيًا الله عز وجل أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعطاء، وأن يجعله شهر خير وبركة على وطننا المفدى وشعب مصر العظيم".

وتابع: "كما يسرني أن أنقل إلى سيادتكم تهنئة رجال القوات المسلحة بهذا الشهر المبارك، وتأكيدهم على الوقوف خلف قيادتكم لمسيرة الوطن، حماة لمصر وشعبها، أمناء على المسئولية وأوفياء للمهام التي توكل إليهم متمسكين بالقيم والمبادىء السامية التي دعا إليها هذا الشهر الكريم في الصبر وتحمل المشاق والتضحية في سبيل المبدأ والعقيدة طاعةً لله عز وجل رعاكم الله ووفقكم إلى ما فيه الخير لمصر وشعبها وحفظ الله وطننا وشعبنا العظيم وكل عام وأنتم بخير".

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وكما بعث الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لرئيس الجمهورية بهذه المناسبة.

وأصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم 1441ه.

وكما أصدر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيهًا مماثلا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود ورجال القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، وكذا أفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام بنفس المناسبة.