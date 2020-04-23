أخبار مصر | محافظة الجيزة تشمع قاعة أفراح في شبرامنت

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر محافظة الجيزة تشمع قاعة أفراح في شبرامنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت محافظة الجيزة، شكاوى من بعض المواطنين، بشأن عدم التزام عدد من قاعات الأفراح بطريق المريوطية بالإجراءات الاحترازية وقرارات مجلس الوزراء بالغلق للحد من أي تجمعات لمواجهه فيروس كورونا.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مركز أبو النمرس بشن حملات على المناطق محل الشكوى، للتأكد من التزام قاعات الأفراح بقرارات الغلق ما أسفر عن ضبط أحد قاعات الأفراح غير الملتزمة بالغلق بشبرامنت بطريق المريوطية السياحي، حيث تم إلغاء فعاليات حفل الزفاف ورفع محتويات ومستلزمات وأجهزة الصوت الخاصة بالقاعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتشميع القاعة وذلك لمخالفتها الإجراءات الوقائية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكلف محافظ الجيزة نائبه المهندس إبراهيم الشهابي بمتابعة دورية مع المراكز والمدن للتأكد من التزام كافة المنشات بقرارات مجلس الوزراء لمواجهه فيروس كورونا.

ومن جانبه وجه نائب المحافظ بالتنبيه على كافة القاعات المتواجدة بنطاق طريق المريوطية بالامتثال لقرار مجلس الوزراء وتعليمات اللواء المحافظ بشأن تنفيذ الإجراءات الأحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره.

وأعلنت محافظة الجيزة، عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة إجراء غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني أعلى جسم الكوبري، وذلك لمدة ٣ أيام تبدأ اليوم من الساعة الثامنة مساء وحتى يوم الخميس، وذلك لاستكمال أعمال الصيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي بالكوبري لتحقيق سيولة مرورية وتحقيق أعلى معدلات الأمن على أن يكون العمل على مدار ٢٤ ساعة دون تعطيل الحركة المرورية، وسيتم غلق حارة مرورية بالتبادل خلال الأعمال.

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ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الإدارة العامة للمرور ومدير مديرية الطرق بالمحافظة بالالتزام بالمواعيد المعلنة للانتهاء من الأعمال لسرعة عودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير مع تكثيف الخدمات المرورية بمحيط الاعمال ومطلع ومنزل الكوبري.

تشميع مقهى بالمعتمدية

وفي أول ساعات رفع الحجر الصحي عن قرية المعتمدية بمدينة كرداسة، ضبطت أجهزة محافظة الجيزة، مقهى بمدخل قرية المعتمدية، قام بالفتح واستقبال المواطنين.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس مدينة كرداسة بسرعة التوجه إلى المقهى المخالف وتشميعه مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال صاحب المقهى وذلك لعدم التزامه بالقرارات الصادرة من مجلس الوزارء والخاصه بحظر فتح المقاهي والكافيتريات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية وما يماثلها من المحال والمنشآت والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه للحد من أي تجمعات لمواجهة فيروس كورورنا حفاظاً على سلامة المواطنين‪ .‬

وأكد راشد، أنه تم غلق وتشميع المقهى تماما ومصادرة كل محتوياتها من كراسي ومستلزمات والشيش وغيرها ليكون إجراء رادعا حيال كل من يخالف قرارات الدولة فى حربها لمواجهة فيروس كورونا‪ .‬

وكلف محافظ الجيزة نائبه السيد إبراهيم الشهابى بالمتابعه الدورية مع المراكز والمدن لمتابعة التزام المحال والكافيتريات والمقاهى والمنشأت بالقرارات الصادره من مجلس الوزراء.