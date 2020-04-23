أخبار مصر | "النقل": مشروعات المترو والسكة الحديد تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر "النقل": مشروعات المترو والسكة الحديد تسير وفقا للجداول الزمنية المحددة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفت وزارة النقل، ما تردد حول تأخر تنفيذ مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومشروعات مترو الأنفاق الجديدة، كنتيجة لتعطل الحصول على القروض الدولية وذلك بسبب قيام المؤسسات الدولية بإعادة ترتيب أولوياتها للتصدي لتداعيات انتشار "كوفيد-19".

وأكدت، في بيان، اليوم الأربعاء، أن كافة مشروعات الوزارة تسيير وفقا للجداول الزمنية المحددة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا وأن التواصل مع المؤسسات التمويلية المختلفة بشأن تمويل المشروعات المختلفة مستمر ويسير وفقا للجدول والإجراءات المتفق عليها بين وزارة النقل وهذه المؤسسات.

وأهابت الوزارة وسائل الإعلام تحري الدقة والمصداقية فيما ينشر من أخبار عن كافة قطاعات ووسائل ومشروعات وزارة النقل.

جدير بالذكر أن هذه المشروعات تشمل، قطاعات ومجالات عديدة منها، قطاع مترو الأنفاق، والسكك الحديدية، والطرق والكباري، والنقل البحري.

قطاع مترو الانفاق:

- وضع اللمسات النهائية والتشطيبات، وإجراء تجارب التشغيل تمهيدا لافتتاح آخر محطات المرحلة الرابعة من الخط الثالث للمترو الستة وهم ( النزهة - هشام بركات - قباء - عمر بن الخطاب – الهايكستب - عدلي منصور ).

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- مشروع استكمال تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث والتي يمتد الجزء الأول منها من محطة العتبة حتى محطة الكيت كات بطول 5.2 كم وتشمل اربعة محطات نفقية، ويبلغ طولها الاجمالي 17.7 كم وتشتمل على 15 محطة وتم تقسيمها إلى ثلاثة أجزاء لسرعة الإنجاز.

- مشروع إنشاء الخط الرابع للمترو (مترو الهرم) حيث سيتكون من 40 محطة نفقية وسطحية ومقسم إلى مرحلتين، أحدهما بطول 19 كم ويضم 17 محطة والمرحلة الثانية بطول 23 كم ويضم 21 محطة، ليربط بين حدائق الأهرام وصولا إلى القاهرة الجديدة، وسيتم تنفيذه على مرحلتين، وجار حاليا تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الخط.

- مشروع القطار الكهربائي (السلام - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة) والذي يبلغ طوله 70 كيلومترًا، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار، وتنفيذ 6 كباري، ونفقين، بالإضافة إلى 4 كباري سيارات بالهايكستب ومداخل مدينتي المستقبل والشروق وسيتم مده جنوب العاصمة الإدارية الجديدة ليصل لطريق القطامية لخدمة المدينة الرياضية الدولية.

- مشروعا مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، ومونوريل 6 أكتوبر سيتم تصنيع المكونات الرئيسية للمشروعين خلال 2020 على أن يبدأ تجميع القطارات للمشروعين من يونيو 2020.

قطاع السكك الحديد:

- صفقة توريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب والتي وقعتها هيئة السكك الحديدية مع شركة ترانسماش الروسية الممثل للتحالف الروسي المجري.

- مشروع توريد 6 قطارات سكك حديدية جديدة للركاب والتي تعاقد عليها السكة الحديد مع شركة تالجو الإسبانية لدعم اسطولها من الوحدات المتحركة حيث سيتم توريد اول قطار في مارس 2021.