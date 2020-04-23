أخبار مصر | عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر عاجل.. 3 سيناريوهات أمام الحكومة بشأن حظر التجول في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر: إن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، يدرس 3 سيناريوهات بشأن حظر التجول في شهر رمضان، حيث تنتهي فترة الحظر الثانية، غدًا الخميس، تزامنًا مع الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن السيناريو الأول هو فرض الحظر لمدة أسبوعين فقط، مع تعديل التوقيت ليبدأ من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، بينما السيناريو الثاني، هو فرض الحظر لمدة 30 يومًا، أي حتى نهاية شهر رمضان.

وأوضحت المصادر، أن السيناريو الأخير، هو فرض الحظر لمدة أسبوعين، مع استمراره على نفس التوقيت الحالي، وهو الثامنة مساءً، وحتى السادسة من صباح اليوم التالي.

تطورات انتشار فيروس كورونا

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وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى الأمس.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا.

تسجيل 157 حالة جديدة

وأشار إلى تسجيل 157 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 14 حالة.

وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 3490 حالة من ضمنهم 870 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و264 حالة وفاة.