أخبار مصر | السيسي يشهد افتتاح مشروعات قومية بمناسبة عيد تحرير سيناء

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر السيسي يشهد افتتاح مشروعات قومية بمناسبة عيد تحرير سيناء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، افتتاح عدد من المشروعات القومية في شرق القناة، بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

وشهدت محافظة الإسماعيلية، افتتاح العديد من المشروعات التنموية، بينها أنفاق قناة السويس، ومدينة الإسماعيلية الجديدة، ومحطة مياه الشرب الكبرى بالإسماعيلية الجديدة وكورنيش بحيرة الصيادين الجديد والممشى السياحي على البحيرة.

كما تم افتتاح سوق الأسماك المتطور الجديد ومشروع المحاور المرورية وكوبرى سرابيوم العائم بالإسماعيلية وكوبرى الشهيد أحمد عمر شبراوى بمنطقة الشط بالسويس، كما تم افتتاح أنفاق السيارات أسفل المجرى الملاحى لقناة السويس بالإسماعيلية.