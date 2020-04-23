أخبار مصر | وفاة مصري طبيعيا بالأردن.. والقوى العاملة تتابع مستحقاته

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر وفاة مصري طبيعيا بالأردن.. والقوى العاملة تتابع مستحقاته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع وزير القوي العاملة محمد سعفان، مع مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، مستحقات المواطن المصري المتوفي طبيعيا حسان محمد محمد عامر، فضلا عن إجراءات الدفن، وتقديم التعازي باسمه لأسرة المتوفي.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوي العاملة، إن الوزير بمجرد علمه بوفاة المواطن المصري حسان محمد محمد عامر، بمنطقة الشميساني بعمان، كلف مكتب التمثيل العمالى بعمان بمتابعة مستحقاته، وأشار المستشار العمالي طلعت السيد إلي أنه نظرا للظروف الاستثنائية وظهور وباء "كورونا " المستجد، فقد قام المكتب بالتواصل مع القنصلية لمتابعة وإنهاء إجراءات الدفن، نظرا لتعليق حركة الطيران للظروف الاستثنائية الحالية ، قد تم إنهاء اجراءات دفن المتوفي في مقابر عين الباشا بالأردن.

ولفت المستشار العمالي إلي أنه قام بالتواصل مع صاحب العمل بشركة هاني القدسي وشركاه، وذلك لمتابعة مستحقات المتوفي ، فضلا عن متابعة باقي المستحقات مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعية .

كما تم تقديم صادق العزاء نيابة عن وزير القوى العاملة ، داعيين الله ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان .

سعفان يتابع أوضاع المصريين بالخارج

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وتلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بقنصلية مصر بميلانو- إيطاليا في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية ، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول في هذا الخصوص.

وأكد الملحق العمالي بميلانو مجدي حسنين، أن هناك خط اتصال مفتوح دائماً بين وزير القوي العاملة محمد سعفان، مع جميع المستشارين العماليين على مدار الـ 24 ساعة، وذلك لتحديث البيانات المتعلقة بالوضع الراهن ومتابعة مستجداته بالنسبة للعمالة المصرية بالخارج ، من خلال غرفة عمليات مشكلة لمواجهة أي حدث طارئ قد يحدث لأبناء الوطن فى كافة الدول ويتم التعامل معها فوراً وذلك وفقاً لتوجيهات الرئيس السيسي ، والسفير المصري إيهاب أبو سريع فى ميلانو ، مشدداً أن الجميع يعمل كفريق عمل واحد للتعامل مع تلك المحنة .

وقال: إننا نمر بظرف عالمي طارئ لا يخص بلد بعينه، وإنما تضررت منه كل البلدان ، لافتا إلي أن هناك جزء كبير من المصريين بجميع المدن الإيطالية يعملون بالمياومة ، ويعانون من قلة الموارد ، وكانوا غير مستعدين لمواجهة تلك الأزمة على مستوى العالم أجمع ، ولكن لهم كثير من الحلول فهناك العديد من الشركات والمطاعم التى تطلب عمال فى تلك الفترة فعليهم التقدم إليها للعمل.

وأشار أن أي مواطن لديه أي مشكلة مع صاحب العمل الذى يعمل لديه حالياً فكل الجهات المختصة فى حالة طوارئ وعليهم الصبر لحين المرور من تلك الأزمة ، وسيتم التعامل مع تلك المشكلات من قبل القنصلية المصرية وسيتم حلها.

وطلب من أبناء الجالية المصرية الاجتهاد فيما هو قادم بعد المرور من تلك الأزمة، وهو أمر مهم جداً ، وأن الجهات المختصة الموجودة فى إيطاليا تقوم بعمل دورات مجانية للعاملين لتنمية مهاراتهم فى المهن التى يحترفونها ، من النجارة والحدادة وقيادة السيارات ، ودورات فى اللغة الإيطالية ، خاصة فى هذا الوقت ، مشيرا إلي المصري في إيطاليا لديه الوقت الكافى لذلك فى ظل توقف العمل حالياً ، فهى فرصة عظيمة لإثقال مهاراته وتنميتها وتحسن من فرصة الحصول على فرص عمل جديدة ولائقة.