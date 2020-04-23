أخبار مصر | لهذا السبب.. مدبولي يعقد اجتماعًا عاجلًا بوزير الشباب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر لهذا السبب.. مدبولي يعقد اجتماعًا عاجلًا بوزير الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأربعاء؛ لمتابعة الجهود المبذولة من قبل الوزارة، في إطار التعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وجدد رئيس الوزراء، التأكيد على تسخير إمكانيات الدولة في مختلف القطاعات للتعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، والعمل على توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الصحية اللازمة، مع اتخاذ العديد من الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفقًا للمستجدات والتطورات التى تطرأ خلال إدارة هذه الأزمة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين، وسعيًا لتخفيض عدد الإصابات بهذا الفيروس.

وخلال اللقاء، عرض أشرف صبحي، تقريرًا حول المنشآت التابعة للوزارة التى تم تسليمها لوزارة الصحة والسكان والجهات المعنية، لتكون جاهزة للعمل كأماكن للعزل الطبى للحالات الإيجابية التى تعالج من فيروس "كورونا" ولا تعانى من أعراض شديدة، ولا تحتاج الاقامة بالمستشفيات.

وأضاف أن هذه المنشآت تتضمن مدنا شبابية، ومراكز تعليم مدنى، وبيوت شباب، في عدد من المحافظات فضلًا عن معسكرات الكشافة، موضحًا أن هذه المنشآت تشتمل على 846 غرفة، توفر الاقامة لأكثر من 3200 شخص.

وأشار إلى عدد آخر من المنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية والجاهزة للاستخدام، والتى تم وضعها تحت تصرف الجهات المعنية في إطار التعامل مع أزمة فيروس "كورونا"، موضحًا أن عدد الغرف بتلك المنشآت بلغ نحو 2148 غرفة، توفر الإقامة لأكثر من 8670 شخصا.

وفى هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى ما أعلنت عنه مؤخرًا نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، من جهود الوزارة لتجهيز أماكن العزل الطبي بالتنسيق مع كل من وزارات الصحة والسكان، والتعليم العالي والبحث العلمي، والشباب والرياضة، موضحة أنه يتم تجهيز مختلف المقار بجميع مستلزمات الاعاشة. Advertisements تطورات انتشار فيروس كورونا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 49 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 870 حالة حتى الأمس. وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1181 حالة، من ضمنهم الـ 870 متعافيًا. تسجيل 157 حالة جديدة