أخبار مصر | نائب رئيس اتحاد الغوص يتبرع بمليون جنيه لمواجهة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 23 أبريل 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر نائب رئيس اتحاد الغوص يتبرع بمليون جنيه لمواجهة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر لرجل الأعمال محمد خميس إبراهيم نائب رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، لتبرعه بمبلغ مليون جنيه، مساهمةً في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، وذلك بواقع 150 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر و850 ألف جنيه لصالح دعم العمالة الرياضية بالأندية الرياضية غير القادرة على سداد مستحقات العمالة المتضررة من جراء فيروس كورونا.

وأكد وزير الشباب والرياضة، تقديره للدور المجتمعى البارز للمنظومة الرياضية، ووقوفهم ومساندتهم للجهود التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وفى ضوء قرارات الحكومة المصرية لمواجهة واحتواء تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أولى اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الاتحادات النوعية الرياضية والشبابية المنشأ بالقرار الوزاري رقم ٣٠٥ لسنة ٢٠٢٠، والذي يضم في عضويته "١٣" اتحاد نوعي.

بدأ الاجتماع- وفقا لبيان صحفي اليوم الأربعاء - بعرض الأهداف العامة لمجلس الإدارة وما يمثله هذا الاتحاد من أهمية لوزارة الشباب والرياضة وللمجتمع المصري، حيث طالب وزير الرياضة أن تتماشى إستراتيجية الاتحادات النوعية وفقا لرؤية القيادة السياسية في رفع الوعي الثقافي الرياضة للشعب المصري، وتوسيع القاعدة العامة للممارسة الرياضية، والاهتمام بالصحة وتنميتها.

Advertisements

وأعرب "صبحي" عن ثقته في مجلس الإدارة الذي تم تشكيلة من كافة الاتحادات النوعية، متطلعا لتحقيق التكامل بين الاتحادات الرياضية الأولمبية وغير الأولمبية والنوعية، بهدف تطوير الحركة الرياضية المصرية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بجهود الاتحادات النوعية في تطوير مفهوم الممارسة الرياضية وتنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج الرياضية بالتعاون الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، مؤكدا على جهود الوزارة في تحقيقه رؤية الدولة في جعل الرياضة أسلوب حياة لجميع فئات الشعب المصري.

ويضم مجلس الإدارة، الاتحادات النوعية كل من إتحاد" الشركات، الرياضة للجميع، الثقافة الرياضية، ستريت ورك أوت، الإتحاد الرياضي المدرسي، الألعاب الإلكترونية، الملاحة الرياضية، الإتحاد الرياضي للجامعات، الإتحاد الرياضي للعاملين بالحكومة، الإتحاد المصري لسباق الهجن، إتحاد شباب عمال مصر، إتحاد مراكز شباب مصر".

وناقش الاجتماع أيضا وضع خطط النشاط للإتحاد، وتشكيل لجنه لإعداد اللائحة الداخلية للاتحاد واختيار محي الدين محمود بدير مديرا تنفيذيا للاتحاد.