شكرا لقرائتكم خبر عن بعد حديث السيسي.. رجال أعمال يرحبون بالاستثمار في سيناء (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحب رجال أعمال ومستثمرون بالعمل إلى جانب الدولة على تحقيق التنمية بالاستثمار في شبه جزيرة سيناء، بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، حول ما تحقق على أرضها من إنجازات على مدار الأعوام الماضية، مؤكدين أن الرئيس وفر المناخ المناسب للاستثمار في تلك المنطقة الواعدة.

قال رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إنه سعيد جدا بما قاله الرئيس بشأن الإنجازات المتحققة في سيناء، وحجم المشروعات المنفذ، وإنه لم يتوقع هذا الحجم الهائل خلال السنوات القليلة الأخيرة، وهو خير دليل على نجاح الدولة المصرية مؤخرًا.

وأكد «خميس» لـ«المصري اليوم» أن الاجتماع المقبل لاتحاد المستثمرين سيدرس حديث الرئيس حول تنمية سيناء، مطالبا بالعمل على التوسع في المشروعات القومية المرتبطة بقطاع الصناعة والمواد الغذائية، قائلًا: «لا يصح أن يكون لمصر بحران ونيل ونستمر في استيراد بعض منتجات الأسماك».

أضاف «خميس» أن اتحاد المسثمرين يقف مع الدولة المصرية، ويشكر الرئيس السيسي على مجهوداته ودعمه للصناعة الوطنية، وتوفير المناخ المناسب للاسثمار في مصر، وخاصة في سيناء.

وقال رجل الأعمال محمد فرج عامر إن الدولة المصرية صنعت المستحيل في سيناء، خاصة في قطاعات الزراعة والاستثمارات المتعددة، وإن الدولة «أصبحت قوية وتفكر بطريقة سليمة جدا».

أضاف «عامر» لـ«المصري اليوم» أن الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس جعلت التنقل أكثر سهولة، وأزالت معوقات التنمية في سيناء، معتبرا أن حديث الرئيس اليوم دافع للاستثمار في تلك المنطقة.

وأكد «عامر» أنه لن يتأخر ولن يدخر جهدًا في الاستثمار على أرض سيناء خلال الفترة المقبلة، معقبًا: «سأكون من أوائل المستثمرين هناك، خاصة وأن أجهزة الدولة تعمل بشكل كامل لإنجاز هذا الحلم».

وقال رجل الأعمال معتصم راشد، المستشار الاقتصادي لاتحاد المستثمرين، إن الوقت قد حان للاستثمار في سيناء، بعد دعوة الرئيس اليوم، والاتحاد سيعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة لمناقشة الأمر.

أضاف «معتصم» لـ«المصري اليوم» أنه يمكن الاستثمار في العديد من المجالات على أرض سيناء، مثل الزارعة، بعد توفير مساحات الـ5 أفدنة لكل فرد، وحفر الآبار، فضلًا عن المزارع السميكة.

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وأشار «معتصم» إلى ضرورة الاستثمار في «الزيتون السيناوي» والزيوت المستخرجة منه والتي تحظى بتصنيف عالمي، مؤكدًا أن سيناء بها العديد من الأعشاب الطبية والتمور، ويجب الاستفادة منها.

تابع «معتصم»: «جهود الرئيس السيسى ساهمت في تبديد مخاوف المستثمرين، بتوفير الطرق والبنية التحتية التي تخدم عمليات النقل، ما يسهم في إقبال المستثمرين على استثمار أموالهم في سيناء».

وقال علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاتحاد سيدرس الاستثمار في سيناء خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن شبه جزيرة سيناء منطقة واعدة للمستثمرين.

أضاف «السقطي» لـ«المصري اليوم» أن الدولة تركز على تنمية سيناء، وما تم على أرضها من مشروعات وتجهيز للبنية التحية ساهم في إحداث طفرة كبيرة، وسيساعد في تنميتها بشكل أسرع.