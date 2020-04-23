شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يحذر من صفحة مزيفة على فيس بوك تنتحل اسمه وتنشر أخبارا مزيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استغلت إحدى الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لوجو ”الخليج 365”، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة ليس لها أى أساس من الصحة، منها خبر مفبرك بعنوان "قرار بوقف الزواج بالكامل بسبب فيروس كورونا".









وتحذر مؤسسة ”الخليج 365” قراءها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم ”الخليج 365” وتستغله فى النصب وخداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية ”الخليج 365”.

Advertisements

ودأبت هذه الصفحات المجهولة، والتى يستتر وراؤها بعض الموتورين وأصحاب المآرب الخبيثة، على استغلال "لوجو" و"اسم" الخليج 365، للاستفادة من مصداقيته.

ويؤكد" الخليج 365" أنه كلف فريقه القانونى لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك الصفحات ومن يقفون وراؤها، والذى قام بدوره بإخطار مباحث الإنترنت لملاحقة المزورين ومن يديرون الصفحات المجهولة.

وتعتبر صفحة ”الخليج 365” على موقع "فيس بوك" هى الصفحة الرسمية المسئولة عن نشر جميع أخبار ”الخليج 365”، وفق القواعد المهنية الأصيلة لمهنة الصحافة، والتى تعطى الأولوية فى صناعة الصحافة، لإنتاج الأخبار والمعلومات بمصداقية مطلقة، وعمق فى التحليل، وشفافية فى المعلومات.