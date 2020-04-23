شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة الأيام البحرينية: سامح شكري يبحث تطورات جائحة كورونا مع نظيره البحريني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الأربعاء، مع نظيره بمملكة البحرين الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية البحرين خلال، اتصالًا هاتفيًا تطورات جائحة فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة الأيام البحرينية، تم خلال الاتصال التأكيد على عمق العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما تتسم به من متانة وقوة وتنسيق مشترك إزاء مختلف القضايا، كما بحث الوزيران آخر التطورات والمستجدات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19) والجهود المبذولة لمواجهة هذا الفيروس، مجددين التأكيد على أهمية تضافر كافة الجهود الدولية من أجل الحد من انتشار هذا الفيروس والقضاء عليه.