شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادى: الدولة المصرية تعمل فى كل الظروف ومستمرة بالبناء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عوض الترساوى الخبير الاقتصادى، إن هناك عدة رسائل وجهتها مصر خلال افتتاح المشروعات القومية في منطقة شرق القناة اليوم الأربعاء، على رأسها استمرار عمليات البناء والتنمية المستدامة خلال الفترة الراهنة، ضمن الاستراتيجية الشاملة التى تستهدف تعمير وبناء الدولة.

وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إن الرسالة الثانية من خلال افتتاح تلك المشروعات القومية هو أن الدولة تعمل في كل الظروف والأجواء سواء ظروف طبيعية أو استنثائية مثل أزمة تفشى فيروس كورونا.

ولفت الخبير الاقتصادى، إلى أن الدولة عازمة على استمرار مشروعات تعمير سيناء واستكمال الـ 14 مشروع قومى بسيناء باجمالى استثمارات 50 مليار جنيه، وتؤكد أنها قادرة على افتتاح مشروعاتها في ظل الظروف الصعبة، وهى بمثابة طمأنة الشعب المصرى.

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وفى وقت سابق قال الرئيس عبدالفتاح السيسى: "هل فيه حد مع كل احترامى وتقديرى لكل رجال الأعمال والمستثمرين مستعدين ينفقوا ويعملوا طريق أو نفق بمليارات كتير"، مشددا على أن الأمن القومى لا يقدر بمال.

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الكبرى، شرق قناة السويس: "جدوى الاقتصاد بتاعته ولو اتعملت محطة رسوم لا يمكن تجيب تكلفة صيانته، ولكن مهتمين أن نعمر سيناء، وتكتسب جزءا من حجم السكان اللى موجود فى الدلتا والصعيد".

وأكد الرئيس أنه يتابع أزمة العالقين المصريين فى دول العالم وعددهم نحو 3500 عالق، وأنه كلف الحكومة بإعادة جميع العالقين المصريين إلى بلدهم مصر".

وذكر الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح بعض المشروعات القومية فى الإسماعيلية، إن البيوت البدوية التى بنيت فى سيناء بلغت تكلفتها 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن تكلفة المنزل الواحد بلغ 3 ملايين جنيه.