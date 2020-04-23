شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل الصحة العالمية بمصر: رمضان هذا العام مختلف وعلينا الاحتفاء بطريقة آمنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الدكتور جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، على تهنئة الشعب المصرى بشهر رمضان الكريم، مشيرا إلى ضرورة التفكير في كيفية الاحتفاء بهذا الشهر الكريم بطريقة آمنة مع الحفاظ على الطقوس الدينية والاجتماعية ولكن بطرق مختلفة ومبتكرة، في ظل تفشى فيروس كورونا.

ونشر حساب منظمة الصحة العالمية في مصر، عبر موقع تويتر، تصريحات الدكتور جون جبور،قائلاً :" د.جون جبور ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر يُهنيء الشعب المصري بمناسبة شهر رمضان الكريم، أعاده الله عليكم بالخير والبركات، هذا العام رمضان مختلف، فيجب علينا التفكير في كيفية الاحتفاء بهذا الشهر الكريم بطريقة آمنة مع الحفاظ على الطقوس الدينية والاجتماعية ولكن بطرق مختلفة ومبتكرة!".



منظمة الصحة العالمية فى مصر

يشار أن وزارة الصحة والسكان، أعلنت اليوم، الأربعاء، عن خروج 65 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم أجنبيان، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 935 حالة حتى اليوم.

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وأوضحت الوزارة أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1270 حالة، من ضمنهم الـ 935 متعافيًا، وأنه تم تسجيل 169 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة، مؤكدا جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكرت الوزارة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأربعاء، هو 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 276 حالة وفاة.