شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف يهنئ شيخ الأزهر بحلول شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بحلول شهر رمضان المبارك سائلًا الله العلي العظيم أن ينفع بفضيلته الإسلام والمسلمين، وأن يجعل هذا الشهر الكريم شهر خير ويمن وبركة على فضيلته ومصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 3,490

تعافي 870

وفيات 264

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