شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يؤجل اجتماع المجمع المقدس إلى نوفمبر المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرّر قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تأجيل اجتماع المجمع المقدس دورة مايو 2020، وكذلك لجان المجمع وسيامة الآباء الأساقفة الجدد إلى شهر نوفمبر ٢٠٢٠، وذلك نظرًا لظروف وباء كورونا الموجود حاليًا بالعالم.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات صحفية، مساء الأربعاء: «نظرًا لظروف الوباء الموجود حاليا بالعالم كله قرر قداسة البابا تواضروس الثاني تأجيل اجتماع المجمع المقدس لدورة مايو ٢٠٢٠».

وأضاف المتحدث أن التأجيل يشمل أيضا لجان المجمع وسيامة الآباء الأساقفة الجدد إلى شهر نوفمبر ٢٠٢٠.