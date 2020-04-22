شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل مواعيد العمل بجميع المصالح الحكومية في الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأربعاء، تعديل مواعيد العمل الرسمية بجميع المصالح الحكومية الواقعة بنطاق المحافظة، لتبدأ من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرا، مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الأسرية خلال أيام شهر رمضان المبارك، على أن يجرى العمل بنفس القواعد السابقة الخاصة بتخفيض العمالة لحين صدور تعليمات أخرى، وذلك ابتداء من أول أيام رمضان المعظم.

وقال المحافظ إن القرار يأتي ضمن حزمة القرارات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وكذلك حرصا على الموظفين والمواطنين من حرارة الشمس.