شكرا لقرائتكم خبر عن تخرج منه الخفافيش.. لجنة ثنائية تفحص منزلًا في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا عدد من الأهالي في مدينة سمالوط في شمال المنيا من ظهور خفافيش داخل منزل مهجور بشارع التجارة، ما آثار حالة من الخوف بين الجميع خاصة الأطفال، وانتقلت لجنة ثنائية من الوحدة المحلية والزراعة للفحص واتخاذ اللازم.

وقال أهالي يقيمون بجوار المنزل الذي ظهرت به الخفافيش إن «حالة من الخوف تسيطر عليهم وأبنائهم خاصة الأطفال، لأن الخفافيش تخرج من المنزل المهجور في الليل، بأعداد وأحجام كبيرة، ما دفعنا إلى إرسال شكاوي للزراعة والوحدة المحلية للتعامل مع الأمر واتخاذ اللازم، وتم غلق أبواب ونوافذ المنزل المهجور لمنع خروج الخفافيش وانتشارها بالشوارع المحيطة».

وقال مسؤول بالوحدة المحلية إن شكاوي وردت لمجلس المدينة من مواطنين تفيد بظهور خفافيش بمنزل مهجور، فانتقلت لجنة بالتنسيق مع مديرية الزراعة للفحص، وبمعاينة المنزل المشار إليه في الشكوى أنه مصدر الخفافيش تبين أنه قديم ومهجور منذ عدة سنوات، ويقع بداخل الكتلة السكنية وبداخله خفافيش بأحجام مختلفة، كما أنه بدون سقف مما يتسبب في خروج الخفافيش للشارع خاصة في الليل، منوها أن الخفافيش داخل المنزل بأعداد كبيرة، وقد تم عمل الاستعدادات اللازمة لمكافحتها والقضاء عليها.