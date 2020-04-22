شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة المنوفية تنتهي من استعدادات استقبال شهر رمضان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، الانتهاء من استعدادات شهر رمضان المعظم من خلال تكثيف الرقابة على الأسواق وتنشيط الحملات لتطهير الأسواق من السلع الفاسدة والمجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وكافة المخالفات التموينية، وتكثيف المرور على أسواق اللحوم ومنافذ توزيعها وذلك بالتنسيق مع مديريتي الطب البيطري والصحة، وكذلك تكثيف المرور على المخابز بكافة أنواعها بصفة دورية ومستمرة لتحقيق الانضباط في عملية إنتاج الخبز وتوفيره لكافة المستهلكين بكل سهولة ويسر.
وأضاف «أبوليمون» أنه في مجال البوتاجاز والمواد البترولية، تم التنسيق مع شركة الغازات البترولية لزيادة الحصة المقررة للمحافظة والدفع بكميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز لخلق حالة من الإشباع قبل حلول الشهر الكريم.
وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية الصادرة عن مجلس الوزراء لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، مناشدا المواطنين بالالتزام بكافة الإجراءات حفاظا على سلامتهم.
وأشار إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات الخدمية والمرافق مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي وقطاع الصحة استعدادا لاستقبال الشهر الكريم.
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