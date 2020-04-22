شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يجتمع افتراضيًا بعمداء الكليات لمناقشة ضوابط أبحاث الطلاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، الأربعاء، بعمداء الكليات عبر الإنترنت للإحاطة بآخر المستجدات ومناقشة الموضوعات التي تحتاج لدراسة قبل عرضها على مجلس الجامعة القادم.

وأكد «مبارك» تشكيل لجنة برئاسته وعضوية نائبا رئيس الجامعة وعدد من عمداء الكليات من مختلف التخصصات لوضع مقترح عام يشمل الضوابط والآلية لعمل الأبحاث، وخطة استلامها من الطلاب عبر منصة إلكترونية قادرة على استيعاب آلاف الأبحاث، مع الحفاظ على معيارية الدقة والثبوتية وأمن المعلومات والأرشفة مع الجمع بين سهولة الدخول والرفع للطلاب وسهولة الإطلاع والتقييم لعضو هيئة التدريس، وتوفير قواعد بيانات مدققة للطلاب تشمل قوائم الفرق ومدرج بها الرقم القومى، وتصميم واجهات تمكن الطلاب من مراجعة بياناتهم والتواصل معهم.

وطالب رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من المقترح الذي تقدمه اللجنة للعرض على مجلس الجامعة وبدء تنفيذه.